«Вместе мы увидим свет»: Свитолина отдаст детям все призовые за победу на турнире во Франции — видео
Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Twitter)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 508 WTA) выиграла турнира WTA 250 в Страсбурге.
По словам нашей спортсменке, она отдаст весь денежный приз на благотворительность.
«Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родной страной. Я пожертвую на благотворительность все свои призовые.
Все мои призовые я передам на помощь украинским детям, которые в этом больше всего нуждаются в это трудное время.
Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу — помощь украинцам, обеспечением их ощущения второго дома здесь. Спасибо за то, что вы делаете для нас.
Вместе увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо. Слава Украине", — заявила Свитолина.
Отметим, что украинка завоевала 17 титул WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что Свитолина узнала соперницу по первому кругу Ролан Гаррос.