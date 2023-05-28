«Вместе мы увидим свет»: Свитолина отдаст детям все призовые за победу на турнире во Франции — видео

28 мая, 08:40
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Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 508 WTA) выиграла турнира WTA 250 в Страсбурге.

По словам нашей спортсменке, она отдаст весь денежный приз на благотворительность.

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«Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родной страной. Я пожертвую на благотворительность все свои призовые.

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Все мои призовые я передам на помощь украинским детям, которые в этом больше всего нуждаются в это трудное время.

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Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу — помощь украинцам, обеспечением их ощущения второго дома здесь. Спасибо за то, что вы делаете для нас.

Вместе увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо. Слава Украине", — заявила Свитолина.

Отметим, что украинка завоевала 17 титул WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Свитолина узнала соперницу по первому кругу Ролан Гаррос.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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