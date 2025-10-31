«Семейное время»: Свитолина вызвала умиление редким фото с родителями и бабушкой в Одессе

31 октября, 13:11
Элина Свитолина — украинская теннисистка (Фото: instagram.com/elisvitolina)

Одна из лучших теннисисток в истории нашей страны Элина Свитолина прибыла в Украину и посетила Одессу.

На своей странице в Инстаграме спортсменка показала атмосферное фото родного города у Черного моря.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина также поделилась теплым семейным моментом. На кадрах 31-летняя Свитолина проводит время с самыми близкими — папой, мамой и бабушкой. Похоже, что они посетили спектакль в Одесском национальном театре оперы и балета.

«Семейное время», — на английском языке подписала кадр Элина.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Кстати, Свитолина не очень часто публикует фото со своими родителями и бабушкой, поэтому для ее подписчиков эти кадры стали действительно исключительными.

Напомним, первая ракетка Украины этой осенью сообщила, что больше не сыграет в этом году. Недавно теннисистка рассказала, чем занимается после досрочного завершения сезона.

