«Семейное время»: Свитолина вызвала умиление редким фото с родителями и бабушкой в Одессе

Одна из лучших теннисисток в истории нашей страны Элина Свитолина прибыла в Украину и посетила Одессу.

На своей странице в Инстаграме спортсменка показала атмосферное фото родного города у Черного моря.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина также поделилась теплым семейным моментом. На кадрах 31-летняя Свитолина проводит время с самыми близкими — папой, мамой и бабушкой. Похоже, что они посетили спектакль в Одесском национальном театре оперы и балета.

«Семейное время», — на английском языке подписала кадр Элина.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Кстати, Свитолина не очень часто публикует фото со своими родителями и бабушкой, поэтому для ее подписчиков эти кадры стали действительно исключительными.

Напомним, первая ракетка Украины этой осенью сообщила, что больше не сыграет в этом году. Недавно теннисистка рассказала, чем занимается после досрочного завершения сезона.