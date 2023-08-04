Элина Свитолина драматично уступила американке в четвертьфинале WTA 500 в Вашингтоне — видео

4 августа, 22:05
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Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, одолевшая россиянку во втором круге, проиграла Джессике Пегуле в матче за выход в полуфинал турнира в США.

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В первом сете украинка победила соперницу со счетом — 6:4. Во втором американка все же смогла выровнять ситуацию, одолев Свитолину — 3:6.

В заключительном розыгрыше борьба шла до самого конца, однако сильнее оказалась Пегула, которая повторила результат Элины в первом сете — 4:6.

Видео дня

WTA 500

Вашингтон, США

Четвертьфинал

Элина Свитолина  (Украина) — Джессика Пегула  (США) — 6:4, 3:6, 4:6.

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Украинка выполнила четыре подачи навылет и допустила три двойных ошибки в матче, который длился два часа и девять минут.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк победила француженку Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал WTA 500 в Вашингтоне.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина

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