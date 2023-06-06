Свитолина проиграла белоруске и вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос — видео
Свитолина (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Украинская теннисистка Элина Свитолина, победившая в 1/8 турнира россиянку, уступила сопернице из Беларуси Арине Соболенко и покинула Открытый чемпионат во Франции.
В ¼ Ролан Гаррос украинка проиграла в двух сетах белорусской теннисистке со счетом — 4:6, 4:6. Стоит отметить, что Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, Свитолина — 192-е.
Roland Garros
Grand Slam
Париж, Франция
Призовой фонд — 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — 4:6, 4:6
Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки в матче, который длился 1 час 38 минут.
Для украинской теннисистки это четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос, ранее туда она выходила в 2015, 2017 и 2020 годах.
Также сообщалось, что другая украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча с первой ракеткой мира Игой Швентек.