Свитолина проиграла белоруске и вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос — видео

6 июня, 17:03
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Свитолина (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Свитолина (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победившая в 1/8 турнира россиянку, уступила сопернице из Беларуси Арине Соболенко и покинула Открытый чемпионат во Франции.

В ¼ Ролан Гаррос украинка проиграла в двух сетах белорусской теннисистке со счетом — 4:6, 4:6. Стоит отметить, что Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, Свитолина — 192-е.

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Roland Garros

Grand Slam

Париж, Франция

Призовой фонд — 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — 4:6, 4:6

https://twitter.com/rolandgarros/status/1666077285219291137

Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки в матче, который длился 1 час 38 минут.

Для украинской теннисистки это четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос, ранее туда она выходила в 2015, 2017 и 2020 годах.

Также сообщалось, что другая украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча с первой ракеткой мира Игой Швентек.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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