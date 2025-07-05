«Очень редко можно увидеть». Свитолина объяснила поражение от бельгийки в третьем круге Уимблдона

5 июля, 10:53
Поделиться:
Свитолина уступила Мертенс (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Свитолина уступила Мертенс (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о поражении от первой ракетки Бельгии Элизе Мертенс (1:6, 6:7) в третьем круге Уимблдона-2025.

Читайте также:
«Хочется еще больше выиграть». Ястремская рассказала о дополнительной мотивации в матчах с россиянками

Свитолина отдала должное своей сопернице, которая продемонстрировала высокий уровень игры.

«Мертенс играла достаточно хорошо, а у меня где-то не получилось отподавать, как хотелось. Было очень сложно найти в первом сете свой ритм, какие-то небольшие возможности, чтобы их использовать.

Реклама

Можно найти много факторов [неудачной игры], но, думаю, бывают моменты, когда инициатива у соперницы. Она почти не делала простых ошибок. В принципе, думаю, во втором сете мы продемонстрировали теннис высокого уровня. У меня были некоторые шансы выиграть партию, но и Мертенс могла выиграть сет быстрее.

Она вообще сыграла очень чисто. Мне моя команда и Гаэль [Монфис] сказали, что соперница отыгрывала такие мячи на брейк-поинтах, которые очень редко можно увидеть", — цитирует Свитолину Чемпион.

https://www.youtube.com/watch?v=O-_uZ9Rw0ko&ab_channel=Wimbledon
Читайте также:
«Для нас всегда лучшая». Зинченко с женой встретились со Свитолиной на Уимблдоне — фото

Свитолина впервые в этом сезоне не вышла в 1/8 финала на турнире серии Грэндслем. На Australian Open и Ролан Гаррос Элина играла на стадии четвертьфинала.

Мы писали, что 21-летняя теннисистка из Аргентины установила исторический рекорд на Уимблдоне.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Элина Свитолина Теннис Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies