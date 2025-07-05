«Очень редко можно увидеть». Свитолина объяснила поражение от бельгийки в третьем круге Уимблдона

Свитолина отдала должное своей сопернице, которая продемонстрировала высокий уровень игры.

«Мертенс играла достаточно хорошо, а у меня где-то не получилось отподавать, как хотелось. Было очень сложно найти в первом сете свой ритм, какие-то небольшие возможности, чтобы их использовать.

Реклама

Можно найти много факторов [неудачной игры], но, думаю, бывают моменты, когда инициатива у соперницы. Она почти не делала простых ошибок. В принципе, думаю, во втором сете мы продемонстрировали теннис высокого уровня. У меня были некоторые шансы выиграть партию, но и Мертенс могла выиграть сет быстрее.

Она вообще сыграла очень чисто. Мне моя команда и Гаэль [Монфис] сказали, что соперница отыгрывала такие мячи на брейк-поинтах, которые очень редко можно увидеть", — цитирует Свитолину Чемпион.

Свитолина впервые в этом сезоне не вышла в 1/8 финала на турнире серии Грэндслем. На Australian Open и Ролан Гаррос Элина играла на стадии четвертьфинала.

Мы писали, что 21-летняя теннисистка из Аргентины установила исторический рекорд на Уимблдоне.