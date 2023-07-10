«Это второй самый счастливый момент в жизни». Элина Свитолина эмоционально поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал Уимблдона 10 июля, 08:30 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала турнира Большого шлема.

Украинка подчеркнула, что это самый счастливый момент ее жизни после рождения ребенка. Также Элина добавила, что отдала все силы для того, чтобы поделиться радостью с украинскими болельщиками.

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«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько для них важен каждый момент, когда можно поделиться радостью.

Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч", — сказала Свитолина, передает BBC Sport.

Напомним, что поединок Свитолиной против Азаренко завершился со счетом — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Ранее в 1/8 финала турнира Большого шлема украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла американке Джессике Пегуле.