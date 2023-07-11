«Сначала выпью пива». Элина Свитолина заявила, что атмосферно отпразднует выход в полуфинал Уимблдона 11 июля, 19:23 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек в четвертьфинале турнира Большого шлема.

На пресс-конференции Свитолина сказала, что не совсем осознает, что сейчас происходит, но очень рада победе. Украинка также поблагодарила за бешеную поддержку и призналась, что хочет выпить пива.

Видео дня

«Я не знаю, что сейчас происходит. Невероятно. Я очень счастлива, что получила шанс сыграть здесь снова.

Я играла этот поединок в невероятной атмосфере. Матч был очень тяжелый. Ига — сильная соперница, невероятный боец. Я рада, что мне удалось побороться и выиграть этот поединок.

Она очень помогает украинцам и Украине — не только словами, но и делом. Было непросто играть против нее. Но я очень счастлива, что мне удалось выиграть. Большое спасибо за такую невероятную поддержку.

Теперь Гарри Стайлзу придется подождать. Как буду праздновать победу?

Наверное, сперва я выпью пива", — сказала Свитолина, передает Tribuna.com.

Напоминаем, что Элина Свитолина обыграла Игу Свентек со счетом — 7:5, 6:7 (5), 6:2 и вышла в полуфинал Уимблдона, где встретится с Маркетой Вондроушовой (Чехия) 13 июля.

Ранее Элина Свитолина эмоционально поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал Уимблдона.