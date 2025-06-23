«Не перестаю восхищаться». Свитолина обратилась к Стаховскому, который служит в элитном спецподразделении СБУ

Элина Свитолина — одна из лучших теннисисток в истории Украины (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала пост в соцсетях по случаю годовщины создания Центра специальных операций «А» СБУ, где служит бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.

Свитолина поздравила воинов с праздником и отдельно отметила вклад Стаховского в защиту Украины.

«Поздравляю Центр специальных операций «А» СБУ с 31-летием! Спасибо вам за вашу работу, за силу и защиту, которую вы ежедневно даете Украине.

Мое уважение Сергею Стаховскому. Не перестаю восхищаться тем, как ты прошел путь от теннисного корта до настоящей службы стране. Это вызывает уважение. Слава Украине", — написала Свитолина в Instagram.

Напомним, Стаховский присоединился к украинской армии сразу после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В апреле 2023 года Сергей перешел в ЦСО «А» Службы безопасности Украины.

Ранее Стаховский признался, что мотивировало его стать на защиту Украины в 2022 году.