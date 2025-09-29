Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса
Элина Свитолина установила рекорд Украины в теннисе (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA № 13) начала свою 600 неделю среди 100 лучших теннисисток планеты.
Об этом сообщает Большой теннис Украины.
Элина впервые попала в топ-100 рейтинга WTA в феврале 2013-го, когда ей было 18 лет. С тех пор Свитолина не входила в топ-100 только во время своей беременности в 2022 году.
Из 600 недель в топ-100 украинка провела 218 недель в топ-10.
Третья позиция Свитолиной в мировом рейтинге (2017) является лучшим результатом в истории как женского, так и мужского тенниса Украины.
Топ-5 украинских теннисисток по количеству недель в топ-100 WTA:
- Элина Свитолина — 600
- Леся Цуренко — 440
- Екатерина Володько (Бондаренко) — 406
- Наталья Медведева — 334
- Елена Бондаренко — 324
Напомним, что Свитолина отказалась от участия в турнире серии WTA 1000 в Пекине и досрочно завершила сезон-2025.