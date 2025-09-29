Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Элина впервые попала в топ-100 рейтинга WTA в феврале 2013-го, когда ей было 18 лет. С тех пор Свитолина не входила в топ-100 только во время своей беременности в 2022 году.

Из 600 недель в топ-100 украинка провела 218 недель в топ-10.

Третья позиция Свитолиной в мировом рейтинге (2017) является лучшим результатом в истории как женского, так и мужского тенниса Украины.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству недель в топ-100 WTA:

Элина Свитолина — 600 Леся Цуренко — 440 Екатерина Володько ( Бондаренко) — 406 Наталья Медведева — 334 Елена Бондаренко — 324

Напомним, что Свитолина отказалась от участия в турнире серии WTA 1000 в Пекине и досрочно завершила сезон-2025.