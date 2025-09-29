Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса

29 сентября, 14:28
Элина Свитолина установила рекорд Украины в теннисе (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA № 13) начала свою 600 неделю среди 100 лучших теннисисток планеты.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Элина впервые попала в топ-100 рейтинга WTA в феврале 2013-го, когда ей было 18 лет. С тех пор Свитолина не входила в топ-100 только во время своей беременности в 2022 году.

Из 600 недель в топ-100 украинка провела 218 недель в топ-10.

Третья позиция Свитолиной в мировом рейтинге (2017) является лучшим результатом в истории как женского, так и мужского тенниса Украины.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству недель в топ-100 WTA:

  1. Элина Свитолина — 600
  2. Леся Цуренко — 440
  3. Екатерина Володько (Бондаренко) — 406
  4. Наталья Медведева — 334
  5. Елена Бондаренко — 324
Напомним, что Свитолина отказалась от участия в турнире серии WTA 1000 в Пекине и досрочно завершила сезон-2025.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина WTA

