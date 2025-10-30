«Это бесценный опыт»: Свитолина рассказала, чем занимается после досрочного завершения сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 14 WTA) рассказала, что после досрочного завершения сезона смогла больше времени провести со своей мамой Ольгой.

В интервью для MacPaw первая ракетка Украины объяснила, как ей помогает поддержка близких людей.

«Конечно, Гаэль иногда усложняет мне жизнь, но чаще — наоборот, он очень помогает и значительно облегчает ее. Он дает советы, поддерживает, берет часть бремени на себя. У него большой опыт — в спорте и не только, и я очень это ценю.

Реклама

Мне всегда приятно, когда рядом кто-то из семьи. Например, сейчас моя мама со мной в Нью-Йорке. Это невероятно, это бесценный опыт. Это как воспоминание из детства, простые моменты, когда мы просто были вместе, без всего этого профессионального мира. Это чистая любовь, простые моменты, которые я храню", — сказала Свитолина.

Напомним, в течение сезона на Грэндслемах Элина дошла до четвертьфиналов Australian Open и Ролан Гаррос, пробилась в третий раунд Уимблдона и вылетела в первом круге US Open. Свитолина также сыграла в матчах Кубка Билли Джин и помогла команде пробиться в полуфинал.

На турнирах WTA 1000 лучший результат первой ракетки Украины — выход в полуфинал на турнире в Мадриде, где Свитолина в двух сетах уступила победившей в финале Арине Сабаленке. Также Элина дошла до трех четвертьфиналов «тысячников»: в Индиан-Уэллсе, Риме и Монреале. В апреле 2025 года украинка выиграла турнир во Франции.

Ранее Свитолина получила престижную награду с денежным призом — она отдала всю сумму на благотворительность.