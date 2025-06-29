«Это дало мне новое дыхание». Свитолина рассказала, как провела отпуск перед Уимблдоном-2025

Свитолина рассказала, что имела немного времени на отдыхе, но этого хватило, чтобы восстановиться, сообщает Большой теннис Украины.

«У меня был пятидневный отпуск. Мы немного провели время вместе с дочкой. Это дало мне новое дыхание, потому что я сыграла достаточно много матчей за этот период, график был очень напряжённый. Я играла хорошо во время грунтового сезона, поэтому это забрало много сил.

Было классно немного отдохнуть, полностью отключиться, а потом уже с новыми силами начать тренироваться на траве. Конечно, это непросто, но мне иногда нужно делать такие небольшие паузы. Это необходимо, чтобы восстановиться как физически, так и морально, потому что это мой приоритет. У нас очень сложный календарь, турниры идут каждую неделю, но иногда нужно пропустить какие-то соревнования. Это сыграет тебе на руку, потому что ты восстановишься и будешь свежее к более крупным турнирам", — сказала Свитолина.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

В первом круге Свитолина сыграет против венгерки Анны Бондарь.