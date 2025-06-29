«Это дало мне новое дыхание». Свитолина рассказала, как провела отпуск перед Уимблдоном-2025

29 июня, 18:53
Поделиться:
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина взяла паузу после грунтового сезона, чтобы перезагрузиться перед Уимблдоном-2025.

Свитолина рассказала, что имела немного времени на отдыхе, но этого хватило, чтобы восстановиться, сообщает Большой теннис Украины.

«У меня был пятидневный отпуск. Мы немного провели время вместе с дочкой. Это дало мне новое дыхание, потому что я сыграла достаточно много матчей за этот период, график был очень напряжённый. Я играла хорошо во время грунтового сезона, поэтому это забрало много сил.

Реклама

Читайте также:
Все решилось на тайбрейке. Свитолина в драматичном матче уступила лучшей теннисистке Бразилии на турнире в Германии

Было классно немного отдохнуть, полностью отключиться, а потом уже с новыми силами начать тренироваться на траве. Конечно, это непросто, но мне иногда нужно делать такие небольшие паузы. Это необходимо, чтобы восстановиться как физически, так и морально, потому что это мой приоритет. У нас очень сложный календарь, турниры идут каждую неделю, но иногда нужно пропустить какие-то соревнования. Это сыграет тебе на руку, потому что ты восстановишься и будешь свежее к более крупным турнирам", — сказала Свитолина.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

В первом круге Свитолина сыграет против венгерки Анны Бондарь.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X