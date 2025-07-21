«Это одна из причин»: Свитолина объяснила, почему завершит карьеру, и назвала главную цель на сезон
Элина Свитолина — одна из лучших теннисисток в истории Украины (Фото: REUTERS/Toby Melville)
В июле первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с 13-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
Это произошло после завершения Уимблдона-2025. В Лондоне 30-летняя спортсменка остановилась в третьем круге, проиграв лучший теннисистке Бельгии Элизе Мертенс.
В эксклюзивном комментарии для NV Свитолина озвучила свою главную цель на этот сезон, а также назвала причины возможного завершения карьеры.
— В одном из интервью Александр Усик объяснил, что хочет уйти из бокса, чтобы больше времени посвящать семье. В Вашем случае это также может быть причиной?
— Да, это одна из причин, почему я могу завершить карьеру.
Я не знаю, как буду чувствовать себя физически завтра. У меня есть хронические травмы, которые невозможно полностью вылечить, иногда нужна операция. А это все требует времени, чтобы восстановиться и вернуться в форму.
Для меня каждый турнир и матч — будто последний. Думаю об этом и готовлюсь максимально серьезно, ведь никто не знает, что может случиться и сколько еще осталось.
Просто стараюсь играть на высоком уровне. У меня есть еще этот год — я хочу вернуться в топ-10. От этого уже не так далеко, поэтому стараюсь быть в лучшей физической форме. Я уверена, что тогда точно достигну поставленных целей. Стабильность — это то, что формирует рейтинг. Сезон длится почти 11 месяцев, и нужно постоянно быть в форме.
— После завершения карьеры хотели бы попробовать себя в другом виде спорта?
— Я не думаю о другом виде спорта. У меня больше идей по бизнесу, развитию спорта в Украине, помощи детям. Я занимаюсь спортом с четырех лет, в моей жизни его уже достаточно. Хочу заниматься чем-то другим. У меня уже есть идеи и возможности для этого.
Отметим, что Свитолина родилась в Одессе, но в 12 лет переехала в Харьков, где началась ее профессиональная карьера.
30-летняя украинка, которая получила бронзу на Олимпиаде-2020, 18 раз побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде и два — в парном.
Самая высокая позиция Свитолиной в рейтинге WTA — 3-е место (сентябрь 2017 года).
Кстати, 21 июля, по результатам обновленного рейтинга лучших теннисисток мира Элина вернулась на 13-ю позицию