Свитолина разгромила лучшую теннисистку Венгрии на старте Уимблдона и может сыграть против белоруски

В первом круге Свитолина уверенно победила Анну Бондарь, которая является лучшей теннисисткой Венгрии и 75-й в мировом рейтинге.

Для победы украинке хватило два сета, в которых она проиграла сопернице всего четыре гейма. В первой партии Элина сделала один брейк — 6:3, а во второй не оставила сопернице никаких шансов — 6:1.

Во втором раунде Свитолина сыграет с победительницей пары Варвара Грачева (Франция) — Александра Соснович (Беларусь).

Анна Бондарь (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 1:6)

Кроме Свитолиной на турнире сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Ранее сообщалось, что WTA опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.