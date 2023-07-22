«Покажите лицо ребенка!» Фанаты Свитолиной возмутились снимком в подсолнухах — фото 22 июля, 10:50 Элина и Скай (Фото:www.instagram.com/elisvitolina)

Украинская теннисистка запостила в соцсети фотографию со Скай и нарвалась на критику своих подписчиков.



Элина Свитолина продолжает отдыхать после Уимблдона и набираться сил перед US Open. Мы уже писали, как теннисистка проводит время с дочерью в бассейне.

А теперь Элина запостила в Instagram фото со Скай в подсолнухах. «Уделите время для себя и найдите равновесие в оживленном мире», — подписала снимок теннисистка.

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В комментариях к фото Свитолину стали упрекать в том, что она никогда не показывает лицо своей дочери. «Не могу понять, почему вы продолжаете показывать нам затылок своего ребенка. Предлагаю взять пример с открытости Каролины Возняцки. Вы играете в какую-то игру?», — написал один из читателей. «Почему ты никогда не показываешь лицо ребенка»? — подхватил другой.

Им ответила подписчица: «Просто в украинской культуре не принято показывать лицо очень маленького ребенка, считается, что его могут сглазить, это идет еще из глубокой древности, мы очень древняя культура, наберитесь терпения, ребенок подрастет и будут другие фотографии».

Ранее мы писали сколько денег заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона.