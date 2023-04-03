Свитолина собрала большую сумму для Украины на благотворительном турнире в США

3 апреля, 13:27
Поделиться:
Средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне.

Участие в турнире, в частности, приняла первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что на мероприятии удалось собрать 100 тыс. долларов.

Видео дня

Все средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной.

Читайте также:
В гостях у княжеской семьи. Элина Свитолина вместе с мужем посетила знаменитый Бал роз в Монако

«Так здорово видеть, что все собираются вместе, чтобы поддержать мой дом! Такие события очень важны для того, чтобы Украина была на высоте, и мы ценим помощь сообщества здесь», — написала Калинина, добавив несколько фотографий с турнира.

Следует отметить, что сегодня, 3 апреля, Свитолина проведет первый официальный матч после возвращения из декрета.

Читайте также:
«Я на стороне украинцев». Известная теннисистка выступила против допуска россиян к Уимблдону и Олимпиаде

На турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее сообщалось, что в австралийском Мельбурне прошел благотворительный теннисный вечер в поддержку Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Благотворительность Элина Свитолина Ангелина Калинина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X