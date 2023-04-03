Свитолина собрала большую сумму для Украины на благотворительном турнире в США
Средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне.
Участие в турнире, в частности, приняла первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что на мероприятии удалось собрать 100 тыс. долларов.
Все средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной.
«Так здорово видеть, что все собираются вместе, чтобы поддержать мой дом! Такие события очень важны для того, чтобы Украина была на высоте, и мы ценим помощь сообщества здесь», — написала Калинина, добавив несколько фотографий с турнира.
Следует отметить, что сегодня, 3 апреля, Свитолина проведет первый официальный матч после возвращения из декрета.
На турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Ранее сообщалось, что в австралийском Мельбурне прошел благотворительный теннисный вечер в поддержку Украины.