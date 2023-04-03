Свитолина собрала большую сумму для Украины на благотворительном турнире в США 3 апреля, 13:27 Средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне.

Участие в турнире, в частности, приняла первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что на мероприятии удалось собрать 100 тыс. долларов.

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Все средства будут направлены в фонд Элины Свитолиной.

«Так здорово видеть, что все собираются вместе, чтобы поддержать мой дом! Такие события очень важны для того, чтобы Украина была на высоте, и мы ценим помощь сообщества здесь», — написала Калинина, добавив несколько фотографий с турнира.

Следует отметить, что сегодня, 3 апреля, Свитолина проведет первый официальный матч после возвращения из декрета.

На турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее сообщалось, что в австралийском Мельбурне прошел благотворительный теннисный вечер в поддержку Украины.

