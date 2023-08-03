«Это удивительно». Феерическое возвращение Элины Свитолиной поразило звездного теннисиста

3 августа, 18:37
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Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался относительно возвращения Элины Свитолиной в большой теннис.

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По словам Маррея, он удивлен тем, что Свитолина так быстро вернулась на высокий уровень после рождения ребенка. Британец добавил, что пример украинки может побудить теннисистов делать перерывы в своей карьере.

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«Я поражен тем, как хорошо и быстро Свитолина вернулась к игре на таком хорошем уровне так скоро после рождения ребенка — это удивительно.

Наличие таких примеров, если теннисисты захотят это сделать, будет побуждать больше игроков делать перерывы в своей карьере", — сказал Маррей, передает The Tennis Letter.

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Отметим, после возвращения в апреле 2023 года Свитолина выиграла титул WTA, дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос, полуфинала Уимблдона и снова стала первой ракеткой Украины.

Также недавно Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире WTA 500 в США.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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