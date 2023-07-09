Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона — видео
Первые эмоции Свитолиной после победы (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Поединок продлился 2 часа 49 минут и завершился в третьем сете на тай-брейке.
76-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в матче четвертого круга турнира серии Большого шлема над белоруской Викторией Азаренко (№ 20 в рейтинге WTA).
Триллер на траве, как успели уже прозвать поединок болельщики, завершилась победой Свитолиной со счетом — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).
Свитолина восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету теннисистки из Беларуси четыре эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Уимблдона Элина Свитолина сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек из Польши.
Ранее Уимблдон покинула украинка Леся Цуренко, которая проиграла Джессике Пегуле.