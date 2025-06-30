«Показала настоящий мастер-класс». Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне — фото

30 июня, 21:51
Поделиться:
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела встречу с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Читайте также:
Свитолина разгромила лучшую теннисистку Венгрии на старте Уимблдона и может сыграть против россиянки

Свитолина опубликовала фото с Залужным на своей странице в Instagram.

«Рада была встретиться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев», — написала первая ракетка Украины.

Реклама

Сегодня Свитолина стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв венгерку Анну Бондар в первом круге.

«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше [будут] только победы», — отреагировал Залужный в своем Telegram-канале.

Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с «нейтральной» белорусской теннисисткой Александрой Соснович.

Мы писали, что Элина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона.

Кроме Свитолиной на крупнейшем травяном турнире в одиночном разряде сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Элина Свитолина Теннис Валерий Залужный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X