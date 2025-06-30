Украинская теннисистка Элина Свитолина провела встречу с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Свитолина опубликовала фото с Залужным на своей странице в Instagram.

«Рада была встретиться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев», — написала первая ракетка Украины.

Сегодня Свитолина стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв венгерку Анну Бондар в первом круге.

«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше [будут] только победы», — отреагировал Залужный в своем Telegram-канале.

Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с «нейтральной» белорусской теннисисткой Александрой Соснович.

Мы писали, что Элина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона.

Кроме Свитолиной на крупнейшем травяном турнире в одиночном разряде сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.