«Показала настоящий мастер-класс». Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне — фото
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела встречу с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Свитолина опубликовала фото с Залужным на своей странице в Instagram.
«Рада была встретиться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев», — написала первая ракетка Украины.
Сегодня Свитолина стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв венгерку Анну Бондар в первом круге.
«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше [будут] только победы», — отреагировал Залужный в своем Telegram-канале.
Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с «нейтральной» белорусской теннисисткой Александрой Соснович.
Мы писали, что Элина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона.
Кроме Свитолиной на крупнейшем травяном турнире в одиночном разряде сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.