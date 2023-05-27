В финале уничтожила россиянку. Украинка Элина Свитолина стала победительницей престижного теннисного турнира
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Лучшая в истории Украины теннисистка Элина Свитолина выиграла соревнования серии WTA в Страсбурге с призовым фондом 259 тысяч долларов.
В решающем матче Свитолина встречалась с россиянкой Анной Блинковой и добыла уверенную победу в двух сетах.
Чемпионский путь Свитолиной
R1: Луиза Чирико (США, № 242) — 6:4, 7:6
R2: Эрин Раутлифф (Нова Зеландия, № 858) — отказ
QF: Варвара Грачева (Россия, № 44) — 6:3, 6:4
SF: Клара Бюрель (Франция, № 122) — 4:6, 7:5, 6:3
F: Анна Блинкова (Россия, № 66) — 6:2, 6:3
Для 28-летней Элины Свитолиной — это уже 17-й выигранный титул WTA за карьеру.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась пожать руку белорусской сопернице.