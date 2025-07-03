«Сказал, что хочет прийти». Свитолина рассказала о встрече с Залужным в Лондоне

По словам теннисистки, Залужный может посетить один из ее поединков на Уимблдоне-2025.

«Я хотела с ним встретиться уже давно, а так совпало, что у него было окошко, и у меня быстро закончился первый матч [на Уимблдоне]. Рада была с Валерием встретиться, классно, что нам удалось пообщаться.

Он сказал, что хочет прийти [на Уимблдон]. Если у него будет окошко в то время, когда я буду играть, то он обещал прийти поболеть", — цитирует Свитолину Чемпион.

Напомним, Элина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв белоруску Александру Соснович.

В следующем раунде травяного Грэндслема Свитолина сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия).

