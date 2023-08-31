«Жалею, что ездила в Россию». Элина Свитолина раскаялась за поездки в страну-агрессора после начала войны на востоке 31 августа, 09:58 Свитолина (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об участии в теннисных турнирах, которые проходили в России после 2014-го года.

В комментарии The New York Times теннисистка заявила, что она очень сожалеет о том, что ездила к врагу после того, как РФ развязала вооруженный конфликт на востоке Украины.

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«Очень жалею, что ездила в Россию после 2014 года.

Многие мои друзья, которые разговаривали только на русском, теперь говорят только на украинском.

Давление во время игры с россиянами всегда в глубине головы, всегда там", — сказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина не жмет руки российским и белорусским теннисисткам после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что Элина вернула себе статус первой ракетки Украины.