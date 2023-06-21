«Жду приглашения». Свитолина надеется сыграть на Уимблдоне

21 июня, 11:55
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Свитолина (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Свитолина (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Лучшая украинская теннисистка в истории Украины, которая проиграла чешке Линде Фругвиртовой в первом круге турнира WTA 250 в Бирмингеме, прокомментировала возможное выступление на Уимблдоне.

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По словам Свитолиной, она не попала в заявку на турнир из-за того, что список участников составлялся до того, как украинка вернулась в сотню лучших теннисисток мира.

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«Я не буду играть на неделе перед Уимблдоном, потому что нигде не заявлялась. Я не попала непосредственно на Уимблдон, поскольку заявка закрылась до того, как я вернулась в топ-100. Что ж, я надеюсь, что, возможно, у меня будет шанс получить wild card.

Сейчас мне нужно будет снова вернуться к тренировкам и постараться быть готовой, потому что травяной сезон очень короткий, а там уже посмотрим, как все получится", — сказала Свитолина, передает БТУ.

Напомним, что Элина Свитолина вернулась в сотню лучших теннисисток мира.

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Также на отдыхе теннисистка поразила стильным комбинезоном от украинского дизайнера.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла белорусской теннисистке и вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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