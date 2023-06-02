Свистящие головы. Болельщики осудили Свитолину из-за игнорирования соперницы — фото 2 июня, 20:42 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Даниэль Бекеррил)

Украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая вышла в 1/8 Ролан Гаррос, освистали зрители из-за того, что она не пожала руку россиянке.

После победы Элины в матче третьего круга Ролан Гаррос — 2:6, 6:2, 7:5, спортсменки пошли благодарить судью на вышке, после этого украинка не протянула руку сопернице.

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Это не понравилось болельщикам на трибунах, что заставило их начать свистеть в сторону Свитолины.

With no French players left in singles, Elina Svitolina (Monfils), a former top 3, advances to the last 16 at #RolandGarros for the 5th time, beating Anna Blinkova 2-6, 6-2, 7-5.



Kasatkina next.



There was a ‘good match’ from Elina and some booing for the non handshake. pic.twitter.com/TnrT8hyAg1 — José Morgado (@josemorgado) June 2, 2023

Отметим, что украинская теннисистка не впервые игнорирует спортсменок из недружественных стран.

Напомним, что зрители ранее освистали Марту Костюк, которая не пожала руку теннисистке из Беларуси.

Однако впоследствии Элина Свитолина вступилась за землячку.