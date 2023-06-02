Свистящие головы. Болельщики осудили Свитолину из-за игнорирования соперницы — фото

2 июня, 20:42
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Даниэль Бекеррил)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Даниэль Бекеррил)

Украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая вышла в 1/8 Ролан Гаррос, освистали зрители из-за того, что она не пожала руку россиянке.

После победы Элины в матче третьего круга Ролан Гаррос — 2:6, 6:2, 7:5, спортсменки пошли благодарить судью на вышке, после этого украинка не протянула руку сопернице.

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Это не понравилось болельщикам на трибунах, что заставило их начать свистеть в сторону Свитолины.

Отметим, что украинская теннисистка не впервые игнорирует спортсменок из недружественных стран.

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Напомним, что зрители ранее освистали Марту Костюк, которая не пожала руку теннисистке из Беларуси.

Однако впоследствии Элина Свитолина вступилась за землячку.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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