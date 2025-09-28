Второй титул в карьере. 18-летняя украинская теннисистка выиграла турнир во Франции

28 сентября, 16:25
Елизавета Котляр (Фото: instagram.com/lafrenchtouchacademy)

Украинка Елизавета Котляр победила представительницу Швейцарии Фиону Ганц в финале турнира серии ITF W15.

Матч во французском Кап-д'Агде длился один час и 22 минуты. Оба сета завершились со счетом 6:2 в пользу Котляр. 18-летняя уроженка Днепра не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки, но сделала четыре брейка. Это был ее четвертый финал на турнирах ITF в одиночном разряде и второй титул в карьере.

Интересно, что 18-летняя украинка, которая сейчас занимает 525-е место в рейтинге WTA, не проиграла ни одного сета в пяти матчах этого турнира.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк одержала разгромную победу на старте престижного турнира в Китае.

