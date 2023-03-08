«Честно говоря, мне все равно». Экс-первая ракетка мира, который помогает Украине, не против допуска россиян к Уимблдону 8 марта, 17:52 Энди Маррей посочувствовал теннисистам, которые не смогли сыграть на Уимблдоне в прошлом году (Фото:REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о возможном допуске российских и белорусских теннисистов в Уимблдон.

По словам Маррея, пожертвовавшего более 560 тыс. евро из своих призовых в 2022 году на помощь украинским детям, пострадавшим от российского вторжения, он не будет против, если в этом году Уимблдон допустит россиян и белорусов к турниру, сообщает BBC.

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«Это действительно сложно, и я сочувствую игрокам, которые не смогли сыграть в прошлом году, но я также понимаю ситуацию и то, почему Уимблдону так же трудно принять решение по этому поводу.

Насколько я понимаю, им разрешат играть, и я не буду сходить с ума, если это так. Но если бы Уимблдон пошел другим путем, я бы с пониманием отнесся к этому.

Честно говоря, мне все равно", — заявил Маррей.

В прошлом году Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема, который не допустил россиян и белорусов.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей получил премию имени Артура Эша в поддержку гуманитарных проектов в Украине.