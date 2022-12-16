Экс-первая ракетка мира получил престижную премию за поддержку гуманитарных проектов в Украине 16 декабря, 09:44 Энди Маррей активно поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Экс-лучший теннисист мира британец Энди Маррей получил премию имени Артура Эша за поддержку гуманитарных проектов в Украине.

Об этом сообщает ATP.

После начала российского вторжения в Украину Маррей принял решение жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь ЮНИСЕФ. Итоговая сумма составила более 630 тыс. долларов



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Для Маррея это уже вторая премия имени Артура Эша и он стал четвертым теннисистом, получавшим ее несколько раз, присоединившись к Андре Агасси, Роджеру Федереру и Айсаму-Уль-Хаку Куреши.

«Когда вы видите в новостях фотографии детей, пострадавших от подобных событий, это становится еще более тяжелым испытанием. У меня четверо маленьких детей, и мне очень повезло, что с ними все хорошо. Но, будучи отцом, это влияет на тебя по-другому. Вы пытаетесь поставить себя на их место. Если бы что-нибудь подобное произошло с вашей собственной семьей, насколько это было бы тяжело? Это сложно представить.

Я нахожусь в том положении, когда мне повезло, что я могу попытаться что-то изменить, поэтому надеюсь, что деньги, собранные через ЮНИСЕФ, помогут некоторым пострадавшим детям", — сказал Маррей.

Ранее Энди Маррей объяснил, что решил отдавать свои призовые с теннисных турниров в этом году на помощь пострадавшим от войны украинцам, поскольку это добавляет ему мотивации для побед.

