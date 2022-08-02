Экс-первая ракетка мира за время войны пожертвовал украинским детям более 300 тысяч долларов

2 августа, 11:00
Энди Маррей будет жертвовать призовые в течение всего сезона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Энди Маррей будет жертвовать призовые в течение всего сезона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей с начала вторжения России жертвует свои призовые с турниров на помощь украинским детям.

За это время Маррей пожертвовал на помощь пострадавшим от войны украинским детям более 300 тысяч долларов, сообщает ATP.

Маррей планирует продолжать подобную благотворительную деятельность до конца сезона.

Видео дня

«Людей все еще убивают, детям все еще приходится покидать свои дома и они находятся в очень трагических ситуациях.

Читайте также:
Польский теннисист пообещал жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне: вышло 2100 евро

Важно, чтобы СМИ продолжали освещать это, продолжали говорить об этом", — сказал Маррей.

Ранее Энди Маррей объяснил, что решил отдавать свои призовые с теннисных турниров в этом году на помощь пострадавшим от войны украинцам, поскольку это добавляет ему мотивации для побед.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис Война в Украине Энди Маррей

Эксклюзивы НВ

Тимоти Снайдер
Американский историк
Путин теряет контроль. Что происходит в окружении президента России

Путин умел держать нас всех в тумане. Но теперь он сам кажется потерянным в тумане войны

2 августа, 10:12
Мнения
Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Основной прогноз на август. Чего ждать на линии фронта

Основная задача, которую все возлагают на август, — надежда на перелом в этой войне, на переход ВСУ от активной обороны к контрнаступлению

2 августа, 10:03
Мнения
Некоторые ученые уверены — мы уже живем в эпоху шестого массового вымирания. (Фото:Matt Palmer / Unsplash)
Доигрались /
Мы виноваты в том, что на Земле наступает шестое массовое вымирание. Что нас ждет?
1 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X