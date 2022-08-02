Экс-первая ракетка мира за время войны пожертвовал украинским детям более 300 тысяч долларов 2 августа, 11:00 Энди Маррей будет жертвовать призовые в течение всего сезона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей с начала вторжения России жертвует свои призовые с турниров на помощь украинским детям.

За это время Маррей пожертвовал на помощь пострадавшим от войны украинским детям более 300 тысяч долларов, сообщает ATP.

Маррей планирует продолжать подобную благотворительную деятельность до конца сезона.

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«Людей все еще убивают, детям все еще приходится покидать свои дома и они находятся в очень трагических ситуациях.

Важно, чтобы СМИ продолжали освещать это, продолжали говорить об этом", — сказал Маррей.

Ранее Энди Маррей объяснил, что решил отдавать свои призовые с теннисных турниров в этом году на помощь пострадавшим от войны украинцам, поскольку это добавляет ему мотивации для побед.



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