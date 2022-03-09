Экс-первая ракетка мира пожертвует призовые за сезон на помощь украинским детям

9 марта, 19:27
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Энди Маррей (Фото:Энди Маррей via Twitter)

Энди Маррей (Фото:Энди Маррей via Twitter)

Известный британский теннисист Энди Маррей пожертвует призовые за сезон на помощь украинским детям, пострадавшим из-за вторжения России.

Об этом Маррей сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Более 7,5 миллионов детей в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте.

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Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей-переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели.

Я намерен пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвования. Детям в Украине нужен мир — сейчас", — написал Маррей.

https://twitter.com/andy_murray/status/1501228739447111685

Ранее сообщалось, что легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр финансово поможет украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения российских оккупантов.

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Теги:   Теннис ЮНИСЕФ Война в Украине Энди Маррей

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