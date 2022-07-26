Эстония запретила российским и белорусским теннисистам играть на турнирах в своей стране

26 июля, 22:53
В ITF осуждают военную агрессию России и Белоруссии (Фото:ITF)

В ITF осуждают военную агрессию России и Белоруссии (Фото:ITF)

Теннисные турниры в Эстонии будут проходить без российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает Большой теннис Украины со ссылкой на заявление Международной федерации тенниса (ITF).

Власти Эстонии приняли такое решение на фоне военной агрессии России и Белоруссии против Украины.

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Соответствующее письмо было отправлено российским и белорусским теннисистам, планировавшим выступить на турнире ITF W25 в эстонском городе Пярну.

Таким решением уже успела возмутиться российская теннисистка Элина Захарова, которая опубликовала в своем аккаунте в Instagram письмо от ITF, заявив, что запрет несправедлив.

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1549156334938890240

Перед этим решение о недопуске российских и белорусских теннисистов на турниры в своей стране приняла Латвия.

Ранее российским и белорусским теннисистам было запрещено выступать на Уимблдоне-2022.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Эстония

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