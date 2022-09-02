В Украине появятся бесплатные тренировки по теннису для детей войны, оставшихся без родителей
Занятия будут проходить на базе столичного клуба TennisPark (Фото:Фонд развития тенниса Украины)
Фонд развития тенниса Украины будет бесплатно тренировать детей войны, оставшихся без родителей.
Инициативу также поддержала Федерация тенниса Киева. Проект запущен с целью реабилитации детей войны и сирот.
Занятия будут проводить профессиональные тренеры. Делиться опытом с юными спортсменами также будут известные украинские экс-теннисисты Сергей Стаховский, Орест Терещук, Михаил Филима, Андрей Медведев.
Сами занятия будут проходить на базе столичного клуба TennisPark. Финансирование тренировок стало возможным благодаря благотворительным взносам команды фонда, поклонников тенниса, бизнесменов и меценатов.
Генеральный директор Фонда развития тенниса Украины Дмитрий Верховский прокомментировал данную инициативу: «Первоначально наш фонд был создан для массовой популяризации и развития большого тенниса именно в регионах страны, где большинство детей не имеют материальной возможности тренироваться.
Но в условиях войны было решено помогать тем детям, которые больше других пострадали от российской агрессии. Среди наших подопечных мы планируем выявить самых талантливых и дать им возможность попробовать себя в профессиональном теннисе".
Сообщалось, что в Нью-Йорке состоялся благотворительный теннисный турнир, во время которого удалось собрать 1,2 млн долларов для помощи Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.