Доден на профессиональном уровне выиграла один титул WTA и 17 трофеев ITF. Она была 46-й ракеткой мира и заработала на корте 2,7 млн долларов.

Однако вынуждена была взять паузу из-за лечения уха. А когде Осеан вернулась на корт, зрители увидели, как она изменилась. Спортсменка увеличела себе грудь.

Реклама

«Это то, чего давно хотела. Воспользовалась паузой, ведь после операции нужно примерно два месяца на восстановление, а во время сезона это невозможно сделать. Подумала: Если все равно беру перерыв на полгода, почему бы не сделать то, что хочется? Лучше сейчас, чем в 40 лет, когда закончу карьеру. Сейчас, как будто поставила себе арбузы. Да, они не маленькие, но играть не мешают. Есть подходящие бюстгальтеры для тренировок. Я первая, кто играет с грудью после пластики. Когда-то кто-то должен быть первым», — цитирует Доден RMC Sport.

Доден до операции / Фото: instagram.com/oceane_dodin

Доден после операции / Фото: instagram.com/oceane_dodin

Напомним, что Украина впервые в истории вошла в топ-5 рейтинга сборных в женском теннисе.