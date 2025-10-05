«Будто поставила себе арбузы». Французская теннисистка первой увеличила грудь во время карьеры — фото

5 октября, 21:36
Осеан Доден (Фото: instagram.com/oceane_dodin)

28-летняя Осеан Доден рассказала почему решилась на изменение внешности.

Доден на профессиональном уровне выиграла один титул WTA и 17 трофеев ITF. Она была 46-й ракеткой мира и заработала на корте 2,7 млн долларов.

Однако вынуждена была взять паузу из-за лечения уха. А когде Осеан вернулась на корт, зрители увидели, как она изменилась. Спортсменка увеличела себе грудь.

«Это то, чего давно хотела. Воспользовалась паузой, ведь после операции нужно примерно два месяца на восстановление, а во время сезона это невозможно сделать. Подумала: Если все равно беру перерыв на полгода, почему бы не сделать то, что хочется? Лучше сейчас, чем в 40 лет, когда закончу карьеру. Сейчас, как будто поставила себе арбузы. Да, они не маленькие, но играть не мешают. Есть подходящие бюстгальтеры для тренировок. Я первая, кто играет с грудью после пластики. Когда-то кто-то должен быть первым», — цитирует Доден RMC Sport.

Доден до операции (Фото: instagram.com/oceane_dodin)
Доден до операции / Фото: instagram.com/oceane_dodin
Доден после операции (Фото: instagram.com/oceane_dodin)
Доден после операции / Фото: instagram.com/oceane_dodin

Напомним, что Украина впервые в истории вошла в топ-5 рейтинга сборных в женском теннисе.

