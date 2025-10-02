«Видел меня на корте и в 50 лет»: муж Свитолиной признался, кому труднее всего было сказать о своем последнем сезоне

В интервью L'Équipe муж Элины Свитолиной рассказал, когда именно задумался о том, что уже готов попрощаться с теннисом.

«Эта мысль была у меня в голове уже некоторое время. Я начал задумываться об этом после Ролан Гаррос. Тогда сам себе задал вопрос после матча против Джека Дрейпера, где мы дали настоящую битву [поражение в четырех сетах]: Гаэль, как думаешь, сколько еще Ролан Гаррос ты сможешь провести на высоком уровне? Я чувствовал себя хорошо, но хотел испытать то волнение, которое дает борьба с игроком топ-5, победа в одном-двух больших матчах. И ответ, который я себе дал, был таким: таких моментов осталось немного. Тогда эта идея начала все больше созревать.

Во время травяного сезона сказал себе: если я хочу закончить так, как мечтаю, когда еще в состоянии демонстрировать хорошие выступления и получать удовольствие, то нельзя слишком откладывать. Почему назвал именно конец 2026-го? Потому что подумал, что резко остановиться уже сейчас было бы слишком жестко. Я все еще хочу играть, чувствую себя хорошо. Хочу сыграть свой последний Ролан Гаррос, еще один Открытый чемпионат Австралии, все мои мэйджоры. Когда решил завершить, то уже было поздно, чтобы остановиться сразу.

Я принял решение еще перед отъездом на летнюю американскую серию. И именно поэтому мне было так тяжело в США. Было очень тяжело. Знал, что уже решил. Но как только ты знаешь, самое сложное — это сказать своим близким. Американская серия была для меня тяжелой, потому что одновременно переживал и свое прощание", — рассказал Монфис.

Также Гаэль рассказал, что Свитолина стала первой, кто узнала о его непростом решении. А труднее всего было сообщить о конце карьеры отцу.



«Я сказал ей [Элине] где-то после Уимблдона. Я чувствовал, что должен это озвучить. Труднее всего было сказать отцу. Для него это 39 лет тенниса на 100% со мной. Он боец. Он видел меня на корте и в 50 лет. Знаете, такой бывший спортсмен… Он спросил меня, действительно ли я уверен. Он мой фанат № 1. Но он понимает, что для семьи я хочу больше времени, он знает, что хочу её расширить. Он очень мной гордится, для него это огромные эмоции. Чтобы вы понимали, я говорил с ним сегодня утром (вчера), уже после моего официального объявления, и он снова был тронут, хотя знал об этом несколько недель.

Это нарастало постепенно. Сложно говорить обо всем этом и при этом оставаться сосредоточенным. Моя мама была в Монреале вместе с Элиной и нашей дочерью Скай, мы увидели друг друга в Цинциннати, и там я ей рассказал. Когда все это сказал, стало легче. Потом открылся и своим лучшим друзьям. Но последние два месяца было тяжело выходить на корт, потому что чувствовал, будто обманываю людей", — добавил Монфис.

Напомним, 1 октября 39-летний французский теннисист опубликовал в своих социальных сетях эмоциональное обращение к фанам, в котором сообщил, что в конце 2026 года завершит профессиональную карьеру.

Отметим, Гаэль за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР.

Монфис и Свитолина поженились летом 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай. Ранее украинка обратилась к мужу, который объявил о завершении карьеры.