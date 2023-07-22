«Чувствую себя чемпионом»: муж Свитолиной назвал причины успешного выступления украинки на Уимблдоне 22 июля, 19:30 Элина Свитолина и Гаэль Монфис (Фото:instagram.com/elisvitolina)

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от игры своей супруги Элины Свитолиной на турнире Большого шлема.

Возлюбленный украинки признался, что восхищен и горд своей женой. По словам Монфиса, он с удовольствием наблюдал за игрой именитой теннисистки.

«Горжусь и вдохновляюсь Элиной. Горжусь своей женой. Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне. Сколько у нее было дисциплины.

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Был поражен ее силой, ментальным настроением в некоторых матчах, чтобы вернуть их в свою пользу, а затем перейти к следующему матчу — я был горд и вдохновлен ею. Вот почему сейчас чувствую себя чемпионом. Это был удивительный месяц для меня, наблюдал, как моя жена играет фантастически.

Также хорошо провел время со своей дочерью, поэтому просто полон энергии и очень хочу, чтобы все было хорошо во время моего тура", — сказал Монфис в интервью Tennis Majors.

Отметим, что Гаэль и Элина поженились летом 2021 года. Пара воспитывает дочь Скай.

Напомним, Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона, где уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Ранее стало известно, сколько украинка заработала на Уимблдоне.