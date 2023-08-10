Муж Элины Свитолиной сенсационно одолел четвертую ракетку мира на турнире в Торонто — видео

10 августа, 09:44
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Гаэль Монфис (Фото:Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Гаэль Монфис (Фото:Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Французский теннисист Гаэль Монфис, который женат на Элине Свитолиной, победил Стефаноса Циципаса во втором раунде турнира серии АТР 1000 в Канаде.

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Монфис не оставил шансов четвертой ракетке мира ни в одном из двух сыгранных сетов.

Стефанос Циципас (Греция) — Гаэль Монфис (Франция) — 4:6, 3:6.

https://www.youtube.com/embed/n9oA5WrSOEg

Отметим, что француз не проиграл ни одной своей подачи в матче, который длился один час и 26 минут.

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В 1/8 турнира серии АТР 1000 в Канаде Монфис сыграет против Александра Вукича.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист сыграл в паре вместе с россиянином на турнире в Боснии и Герцеговине.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис ATP Гаэль Монфис

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