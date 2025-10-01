«Любовь, вдохновение и сила»: Монфис обратился к Свитолиной после анонса о завершении карьеры

1 октября, 13:17
Элина Свитолина и Гаэль Монфис (Фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Французский теннисист Гаэль Монфис (№ 53 ATP) объявил, что завершит карьеру в следующем году.

39-летний спортсмен опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором оставил обращения и слова благодарности.

Монфис обратился к своей супруге украинской теннисистке Элине Свитолиной, дочери Скай и другим.

«Больше всего я переполнен чувством благодарности. Я хочу выразить ее многим людям:

Моей жене Элине: моя любовь, вдохновение и сила — и сама по себе исключительная спортсменка.

Моей дочери Скай: за глубокую любовь, смысл и радость, которые она принесла в мою жизнь.

Моему брату Дарилу и сестрам Родди и Маэли: за то, что поднимали меня в трудные времена и помогали праздновать хорошие.

Моим лучшим друзьям и близким: их лица на трибунах всегда давали мне смелость в самые важные моменты.

Моему давнему агенту Николя: его поддержка и дружба помогли мне пройти через самые высокие вершины и самые тяжелые падения.

Моим тренерам и членам команды за все годы: тем, кто поверил в долговязого парня из Парижа и помог взрастить мой талант так, как я сам никогда бы не смог себе представить.

Каждому, кто когда-либо кричал или выкрикивал «Allez, Gaël!» — вживую или у телевизора: ваша энергия и любовь значат для меня все.

Французской федерации тенниса — за неизменную поддержку с первого дня.

Жо-Вилфриду Тсонга, Жилю Симону и Ришару Гаске: моим трем мушкетерам и лучшим друзьям на всю жизнь.

И больше всего — моим родителям: ведь без них все это было бы невозможно. Непредставимо даже. Папа, мама, посмотрите, как далеко мы зашли".

Монфис за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР.

Напомним, что Свитолина обратилась к Монфису, который объявил о завершении карьеры.

