«Последний раз здесь выступил». Муж Свитолиной сделал эмоциональное заявление после обидного поражения

Французский теннисист, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис после поражения в первом круге на престижном турнире серии Мастерс в Торонто заявил, что последний раз в карьере сыграл в этом городе.

На старте соревнований Монфис уступил чилийцу Томасу Барриосу Вере со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (3). В третьей партии француз не реализовал четыре матчбола на подаче соперника.

После завершения поединка Монфис символически прикоснулся к корту и помахал болельщикам. Позже 38-летний теннисист объяснил, что таким образом попрощался с турниром в Торонто.

«Здесь нечего объяснять — я в последний раз здесь выступил. В следующий раз в Торонто будут играть через два года (канадский Мастерс поочередно проводится в Торонто и Монреале — прим.), так что я уже, скорее всего, не смогу приехать. Думаю, я буду уже слишком старым для этого. Так что, думаю, это было мое последнее выступление здесь», — цитирует Монфиса France 24.

Француз добавил, что недоволен своей игрой в матче против Барриоса Веры.

«Не хочу обесценивать заслуги соперника, но с моей стороны это был плохой матч — не то качество, не тот уровень, к которому я стремлюсь. Нужно снова усердно работать, вернуть ощущение победы, стараться сохранять веру».

Отметим, что Монфис занимает 48-е место в мировом рейтинге ATP.

