«Спокойной ночи, Скай». Муж Свитолиной передал милое послание дочери после победы над Циципасом — фото
Элина и Гаэль (Фото:instagram.com/iamgaelmonfils)
Французский теннисист Гаэль Монфис, который женат на Элине Свитолиной, посвятил победу над четвертой ракеткой мира своей маленькой дочери Скай.
После матча Гаэль подошел к телевизионной камере и оставил на ней трогательное сообщение для своего счастья.
«Спокойной ночи, Скай», — написал Монфис.
Напомним, что француз победил греческого теннисиста Циципаса во втором круге турнира в Канале со счетом — 4:6, 3:6.
В 1/8 турнира серии АТР 1000 в Канаде Монфис сыграет против Александра Вукича.
Недавно Элина Свитолина и Гаэль Монфис отпраздновали годовщину свадьбы.