«Спокойной ночи, Скай». Муж Свитолиной передал милое послание дочери после победы над Циципасом — фото 10 августа, 13:57 Элина и Гаэль (Фото:instagram.com/iamgaelmonfils)

Французский теннисист Гаэль Монфис, который женат на Элине Свитолиной, посвятил победу над четвертой ракеткой мира своей маленькой дочери Скай.

После матча Гаэль подошел к телевизионной камере и оставил на ней трогательное сообщение для своего счастья.

«Спокойной ночи, Скай», — написал Монфис.

Gael Monfils left a message for his daughter on the camera after beating Tsitsipas.



“Good night Skaï” 🥹 pic.twitter.com/PzqFlZcEqp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2023

Напомним, что француз победил греческого теннисиста Циципаса во втором круге турнира в Канале со счетом — 4:6, 3:6.

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В 1/8 турнира серии АТР 1000 в Канаде Монфис сыграет против Александра Вукича.

Недавно Элина Свитолина и Гаэль Монфис отпраздновали годовщину свадьбы.