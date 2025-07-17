Четыре года назад французский теннисист Гаэль Монфис и первая ракетка Украины Элина Свитолина стали мужем и женой.

В годовщину свадьбы Монфис выложил в Instagram фото со Свитолиной и их дочкой Скай и написал милое поздравление.

«Четыре года назад мы поженились. С тех пор мы строим жизнь, полную любви, смеха и прекрасных воспоминаний.

Реклама

Сегодня я смотрю на это фото и понимаю, что у меня есть все. Видеть вас обоих — моя самая большая победа. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы — это вы. Я люблю вас обоих больше всего", — написал француз.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина поженились летом 2021 года. В октябре 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Скай.

Мы писали, что муж Свитолиной обратился к фанатам после поражения на турнире в Штутгарте.