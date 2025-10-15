«Я больше не сыграю»: муж Свитолиной сделал заявление во время прямого эфира

15 октября, 10:28
Гаэль Монфис завершил текущий сезон (Фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что досрочно завершил текущий сезон.

39-летний спортсмен в прямом эфире в социальной сети Twitch рассказал, что планирует восстановиться для того, чтобы в следующем году сыграть свой последний сезон в карьере.

«Я больше не сыграю в этом году. Проведу серьезную подготовку, чтобы вернуться в 2026 году. Нас ждет хороший последний сезон», — сказал Гаэль.

Напомним, что 1 октября Монфис объявил, что в следующем сезоне завершит свою профессиональную карьеру.

Отметим, Гаэль за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР.

Монфис и Свитолина поженились летом 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай. Ранее украинка обратилась к мужу, который объявил о завершении карьеры.

Теги:   Теннис Гаэль Монфис

