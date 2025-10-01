«Эта игра значит для меня все»: муж Свитолиной объявил о завершении карьеры в 2026 году

Монфис опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором рассказал, что завершит игровую карьеру в следующем году.

«Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года и начал свою профессиональную карьеру в 18 лет.

Теперь, когда я отпраздновал свой 39-й день рождения в прошлом месяце, я хотел бы объявить, что следующий год станет моим последним годом в качестве профессионального теннисиста.

Возможность превратить свою страсть в профессию — это привилегия, которую я ценил во время каждого матча и каждого момента своей 21-летней карьеры.

Хотя эта игра значит для меня все, я спокоен со своим решением уйти на пенсию в конце теннисного сезона 2026 года".

Монфис за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР.

