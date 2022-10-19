Парный разряд турнира в Руане. Российская теннисистка, поддержавшая войну, снялась с матча против украинок
Даяна и Иванна Ястремские (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)
Российская теннисистка Анастасия Гасанова, которая ранее распространяла нарративы кремлевской пропаганды и поддержала войну, снялась с матча в паре со своей соотечественницей Анастасией Комардиной против украинок Даяны и Иванны Ястремских.
Встреча представительниц двух соседних стран должна была состояться в рамках 1/8 финала турнира в Руане (Франция) в парном разряде.
Таким образом, в следующий раунд соревнований сестры Ястремские прошли без борьбы.
Соперницами украинок в четвертьфинале турнира в Руане будут Мисаки Дои (Япония) и Оксана Калашникова (Грузия).
Ранее бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский уже потребовал дисквалифицировать Гасанову за ее поддержку войны.
Позже сама Ястремская послала представительницу РФ вслед за русским военным кораблем.