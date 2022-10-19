Парный разряд турнира в Руане. Российская теннисистка, поддержавшая войну, снялась с матча против украинок 19 октября, 14:54 Даяна и Иванна Ястремские (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Российская теннисистка Анастасия Гасанова, которая ранее распространяла нарративы кремлевской пропаганды и поддержала войну, снялась с матча в паре со своей соотечественницей Анастасией Комардиной против украинок Даяны и Иванны Ястремских.

Встреча представительниц двух соседних стран должна была состояться в рамках 1/8 финала турнира в Руане (Франция) в парном разряде.

Таким образом, в следующий раунд соревнований сестры Ястремские прошли без борьбы.

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Соперницами украинок в четвертьфинале турнира в Руане будут Мисаки Дои (Япония) и Оксана Калашникова (Грузия).

Ранее бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский уже потребовал дисквалифицировать Гасанову за ее поддержку войны.

Позже сама Ястремская послала представительницу РФ вслед за русским военным кораблем.