Звезда тенниса, который обидно вылетел с Уимблдона, впервые за 14 лет не сыграет на турнире Большого шлема
Григор Димитров пропустит US Open (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)
Болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сможет выступить на US Open-2025 из-за травмы.
Об этом сообщил менеджер Димитрова в комментарии TennisKafe.
У 34-летнего игрока диагностировали частичный разрыв большой грудной мышцы, который он получил во время матча 1/8 финала Уимблдона против первой ракетки мира Янника Синнера. В том матче Григор вел 2:0 по сетам, но из-за травмы не смог продолжить игру и завершил выступления на турнире.
Из-за этой травмы Димитров пропустит свой первый турнир Большого шлема с 2011 года. Его серия из 58 подряд мэйджоров была самой длинной среди действующих теннисистов и пятой в истории мирового тенниса.
Команда спортсмена надеется, что он сможет вернуться к соревнованиям в сентябре или в начале октября — все будет зависеть от темпов реабилитации.
На протяжении своей карьеры Димитров доходил до полуфиналов Australian Open (2017), Уимблдона (2014), US Open (2019), а также сыграл в четвертьфинале Ролан Гаррос (2024).
US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. В прошлом году Григор дошел до четвертьфинала, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке US Open.