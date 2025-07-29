Звезда тенниса, который обидно вылетел с Уимблдона, впервые за 14 лет не сыграет на турнире Большого шлема

Болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сможет выступить на US Open-2025 из-за травмы.

Об этом сообщил менеджер Димитрова в комментарии TennisKafe.

У 34-летнего игрока диагностировали частичный разрыв большой грудной мышцы, который он получил во время матча 1/8 финала Уимблдона против первой ракетки мира Янника Синнера. В том матче Григор вел 2:0 по сетам, но из-за травмы не смог продолжить игру и завершил выступления на турнире.

Из-за этой травмы Димитров пропустит свой первый турнир Большого шлема с 2011 года. Его серия из 58 подряд мэйджоров была самой длинной среди действующих теннисистов и пятой в истории мирового тенниса.

Команда спортсмена надеется, что он сможет вернуться к соревнованиям в сентябре или в начале октября — все будет зависеть от темпов реабилитации.

На протяжении своей карьеры Димитров доходил до полуфиналов Australian Open (2017), Уимблдона (2014), US Open (2019), а также сыграл в четвертьфинале Ролан Гаррос (2024).

US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. В прошлом году Григор дошел до четвертьфинала, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке US Open.