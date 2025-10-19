«На следующей неделе нужна операция». Звезда тенниса досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы
Хольгер Руне (Фото: REUTERS/Go Nakamura)
Датский теннисист Хольгер Руне, занимающий 11 строчку в мировом рейтинге, получил травму ахиллова сухожилия на турнире WTA 250 в Стокгольме
В своем аккаунте в Instagram Руне сообщил, что на следующей неделе ему сделают операцию
«Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. В Стокгольме я получал столько радости от игры, и невыносимо думать, что некоторое время больше не буду чувствовать этой энергии. Мой ахилл полностью разорван, уже на следующей неделе нужна операция и реабилитация», — написал Руне.
Теннисист поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться на корт как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина также досрочно завершила сезон, объяснив это эмоциональным истощением.