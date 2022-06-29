Польский теннисист пообещал жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне: вышло 2100 евро

29 июня, 23:44
На Уимблдоне Хуркачу удалось сделать 21 эйс (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

На Уимблдоне Хуркачу удалось сделать 21 эйс (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Польский теннисист Хуберт Хуркач пожертвует в помощь Украине 2100 евро после того, как он пообещал передавать по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.

Хуркач проиграл в первом раунде турнира испанцу Алехандро Давидовичу Фокине в пяти сетах — 6:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:7.

По итогам матча поляк совершил 21 эйс — результативную подачу, при которой соперник не только не смог ее взять, но и коснуться мяча.

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https://twitter.com/gramann68/status/1541460487073894406
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Сообщалось, что польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.

Свентек 23 июля сыграет в благотворительном матче под патронатом украинской теннисистки Элины Свитолиной, ставшей послом инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским платформы UNITED24, которая стремится увеличить благотворительные пожертвования в поддержку Украины в мире.

Ранее она стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022. После триумфа польская теннисистка поддержала Украину, чем вызвала бурные овации публики.

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Теги:   Теннис Уимблдон Благотворительность Пожертвование

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