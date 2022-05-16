«Буду носить, пока ситуация не станет лучше». Первая ракетка мира объяснила, почему продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке 16 мая, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Ига Свентек пообещала и дальше поддерживать Украину (Фото:Ига Свентек via Instagram)

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек рассказала, почему продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке.

Свентек заявила, что таким образом она поддерживает Украину и не понимает других теннисистов, переставших играть с сине-желтыми ленточками, поскольку война продолжается, сообщает Большой теннис Украины.

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«Это довольно странно для меня, потому что война все еще идет, люди все еще страдают. Я буду ее носить, пока ситуация не станет лучше. Я этого не понимаю. То есть я понимаю, как работают медиа, что сначала ажиотаж больше, потом он снижается. Надеюсь, в любом случае, что игроки будут показывать больше поддержки», — сказала Свентек.

Теннисистка добавила, что Польша чувствует эффект от войны чуть больше других стран.

«Я знаю, что там тяжело. Я знаю, что польский народ поддерживает украинцев. Я также намерена показать свою поддержку и запустить одну инициативу, которая, я надеюсь, сможет что-либо изменить. Это моя цель. Я знаю, что давно уже об этом говорила, но сейчас могу объявить официально. Однозначно я хочу показать свою поддержку украинцам, как дома это делает каждый поляк», — добавила Свентек.



Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

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