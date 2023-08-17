«Где матч в поддержку Украины?»: первая ракетка мира возмутилась сериалом от Netflix 17 августа, 16:31 Ига Свентек (Фото:Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась по поводу сериала о теннисе Break Point от Netflix.

Представительница Польши призналась, что посмотрела лишь эпизод, в котором она принимала участие.

«Я смотрела только свой эпизод. Честно говоря, мне было немного странно видеть себя в таком большом телешоу, но, в общем-то, для меня это был очень приятный опыт, и я многому научилась.

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Также я поняла, что мне не совсем комфортно, когда вокруг меня крутятся камеры, и мне по-прежнему нужно и важно сосредоточиться на своих делах. Однако, безусловно, это здорово, что у нас есть что-то в теннисе. С другой стороны, если смотреть шоу нашими глазами, то иногда мы знаем немного больше, и понимаем, что это шоу предназначено и для людей, не очень много знающих о теннисе".

Свентек заявила, что ее удивило, что в сериале не были показаны моменты в поддержку Украины.

«Были моменты, которые я бы хотела увидеть в шоу. Например, выставочный матч в Кракове (благотворительный матч в поддержку Украины — прим.), но его не было. Поэтому мне было немного грустно. Атмосфера там была настолько прекрасной, что стоило показать это, а также продемонстрировать тот вклад, который делают некоторые игроки на помощь украинцам и Украине.

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Так что, конечно, жаль, что они не показали этого, но, возможно, лучше спросить у них, почему они не показали выставочный матч. Может, это не вписывалось в сюжетную линию или что-то такое", — приводит слова Свентек BTU.

Напомним, первая ракетка мира, поддерживающая Украину, сделала трогательный комплимент Свитолиной.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка выдала гневную тираду об отказе украинских игроков от рукопожатий.