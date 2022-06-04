«Оставайтесь сильными». Первая ракетка мира вызвала овации болельщиков, поддержав Украину после победы на Ролан Гаррос — видео 4 июня, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Ига Свентек играет с сине-желтой лентой на кепке (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Польская теннисистка Ига Свентек после победы на Ролан Гаррос в своей речи поддержала Украину.

В начале своей речи первая ракетка мира поделилась впечатлениями от второй в своей карьере победы на турнире Большого шлема, после чего вспомнила об Украине.

Болельщики отреагировали на слова Свентек громкими овациями.

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«В конце своей речи я хочу кое-что сказать Украине. Оставайтесь сильными, мир все еще с вами. Но война все еще продолжается.

После моей первой речи в Дохе я надеялась, что ситуация улучшится. Я не буду терять надежду и в дальнейшем буду поддерживать вас", — сказала Свентек.

Ранее Ига Свентек объяснила, почему продолжает играть с сине-желтой лентой на кепке.

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