«Оставайтесь сильными». Первая ракетка мира вызвала овации болельщиков, поддержав Украину после победы на Ролан Гаррос — видео
Ига Свентек играет с сине-желтой лентой на кепке (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Польская теннисистка Ига Свентек после победы на Ролан Гаррос в своей речи поддержала Украину.
В начале своей речи первая ракетка мира поделилась впечатлениями от второй в своей карьере победы на турнире Большого шлема, после чего вспомнила об Украине.
Болельщики отреагировали на слова Свентек громкими овациями.
«В конце своей речи я хочу кое-что сказать Украине. Оставайтесь сильными, мир все еще с вами. Но война все еще продолжается.
После моей первой речи в Дохе я надеялась, что ситуация улучшится. Я не буду терять надежду и в дальнейшем буду поддерживать вас", — сказала Свентек.
Ранее Ига Свентек объяснила, почему продолжает играть с сине-желтой лентой на кепке.
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