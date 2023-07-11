«Хочу, чтобы Свитолина выиграла Уимблдон». Первая ракетка мира призналась, что сказала украинской теннисистке у сетки после своего поражения 11 июля, 22:18 Элина Свитолина и Ига Свентек у сетки (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Польская теннисистка Ига Свентек, которая является первой ракеткой мира прокомментировала свой вылет с турнира Большого шлема от Элины Свитолиной.

Ига рассказала, что будет болеть за победу Элины на Уимблдоне, потому что относится к ней с большим уважением.

«Возле сетки я сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет этот турнир.

Видео дня

Вы знаете, как это бывает в теннисе: выиграть турнир Большого шлема очень сложно. Я знаю, что она очень сильно этого хочет.

Так что я буду за нее болеть, тем более, что мы относимся друг к другу с большим уважением", — сказала Свентек The Tennis Letter.

Напоминаем, что Элина Свитолина обыграла Игу Свентек в четвертьфинале со счетом — 7:5, 6:7 (5), 6:2 и встретится с Маркетой Вондроушовой (Чехия) 13 июля в полуфинале турнира.

Ранее Элина Свитолина рассказала, как атмосферно отпразднует выход в полуфинал Уимблдона.