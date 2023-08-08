«Я счастлива, что есть такой хороший человек». Первая ракетка мира, поддерживающая Украину, сделала трогательный комплимент Свитолиной
Свьонтек демонстрирует важную поддержку Украине (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)
Первая ракетка мира Ига Свентек, которая поддерживает Украину, адресовала теплые слова украинской теннисистке Элине Свитолиной.
По словам Свьонтек, важно продолжать говорить на мировой арене о войне в Украине, и Свитолина прекрасно выполняет эту миссию, сообщает The Tennis Letter.
«Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается. У многих из нас, и у СМИ также, немного короткая память.
Она действует там, где многие игроки просто говорят. Так что замечательно", — сказала Свьонтек.
Ранее сообщалось, что Свитолина поднялась на 26 позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.