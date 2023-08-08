«Я счастлива, что есть такой хороший человек». Первая ракетка мира, поддерживающая Украину, сделала трогательный комплимент Свитолиной 8 августа, 10:02 Свьонтек демонстрирует важную поддержку Украине (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Первая ракетка мира Ига Свентек, которая поддерживает Украину, адресовала теплые слова украинской теннисистке Элине Свитолиной.

По словам Свьонтек, важно продолжать говорить на мировой арене о войне в Украине, и Свитолина прекрасно выполняет эту миссию, сообщает The Tennis Letter.

«Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается. У многих из нас, и у СМИ также, немного короткая память.

Видео дня

Она действует там, где многие игроки просто говорят. Так что замечательно", — сказала Свьонтек.

Ранее сообщалось, что Свитолина поднялась на 26 позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.