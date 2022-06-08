Лучшая теннисистка мира сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины 8 июня, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Ига Свентек недавно выиграла Ролан Гаррос (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.

Об этом сообщает SPORT.TVP.PL.

Свентек сыграет в благотворительном матче под патронатом украинской теннисистки Элины Свитолиной, ставшей послом инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским платформы UNITED24, которая стремится увеличить благотворительные пожертвования в поддержку Украины в мире.

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Матч с участием Свентек должен пройти 23 июля в Кракове. Также на благотворительном турнире должна сыграть бывшая польская теннисистка Агнешка Радванская.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.

После победы польская теннисистка поддержала Украину, чем вызвала бурные овации публики.

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