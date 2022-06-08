Лучшая теннисистка мира сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Ига Свентек недавно выиграла Ролан Гаррос (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.
Об этом сообщает SPORT.TVP.PL.
Свентек сыграет в благотворительном матче под патронатом украинской теннисистки Элины Свитолиной, ставшей послом инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским платформы UNITED24, которая стремится увеличить благотворительные пожертвования в поддержку Украины в мире.
Матч с участием Свентек должен пройти 23 июля в Кракове. Также на благотворительном турнире должна сыграть бывшая польская теннисистка Агнешка Радванская.
Ранее сообщалось, что Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.
После победы польская теннисистка поддержала Украину, чем вызвала бурные овации публики.
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